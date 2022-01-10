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Тренер «Ювентуса»: «Сегодня я потерял пять-шесть лет своей жизни»

01:51
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Тренер «Ювентуса» Марко Ландуччи прокомментировал победу над «Ромой» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Главный тренер Массимилиано Аллегри пропускает матч из-за дисквалификации.

«Когда ты побеждаешь, все выглядит гораздо более невероятно, - цитирует специалиста Football Italia. - Гол Локателли вернул нам энтузиазм, и мы смогли перевернуть ход матча. Рад, что забил Де Шильо. Мы показали характер. Сегодня я потерял 5-6 лет своей жизни. Будет весело, если матчи всегда будут завершаться так же.

Мы начали матч со страхом. Мы хотели играть в атакующий футбол, но пропустили голы со стандартных положений. Во втором тайме мы кое-что изменили, потому что не могли забить. Очень плохо, что мы пропустили второй гол, потеряв мяч. Это происходит часто, это не совпадение. Второй гол помог нам и вернул уверенность. Кто выбирал замены? Это секрет, не могу сказать. Мы работаем все вместе как тренерский штаб».

«Ювентус» одержал победу, уступая 1:3 к 70-й минуте матча.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Ювентус
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Пеллегрини 83
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Ругани Маккенни Локателли Бентанкур (Артур, 64) Дибала (Кьеллини, 82) Куадрадо Кин (Мората, 64) Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения
Верету 50, Роджер Ибаньес 51, Кристанте 76  -  Куадрадо 45, де Лигт 52, Локателли 65
Удаления
де Лигт 81 (вторая ж.к)
Судьи
Масса

 

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Евгений Петров все материалы автора

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