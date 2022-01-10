Тренер «Ювентуса»: «Сегодня я потерял пять-шесть лет своей жизни»

Тренер «Ювентуса» Марко Ландуччи прокомментировал победу над «Ромой» (4:3) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Главный тренер Массимилиано Аллегри пропускает матч из-за дисквалификации.

«Когда ты побеждаешь, все выглядит гораздо более невероятно, - цитирует специалиста Football Italia. - Гол Локателли вернул нам энтузиазм, и мы смогли перевернуть ход матча. Рад, что забил Де Шильо. Мы показали характер. Сегодня я потерял 5-6 лет своей жизни. Будет весело, если матчи всегда будут завершаться так же.

Мы начали матч со страхом. Мы хотели играть в атакующий футбол, но пропустили голы со стандартных положений. Во втором тайме мы кое-что изменили, потому что не могли забить. Очень плохо, что мы пропустили второй гол, потеряв мяч. Это происходит часто, это не совпадение. Второй гол помог нам и вернул уверенность. Кто выбирал замены? Это секрет, не могу сказать. Мы работаем все вместе как тренерский штаб».

«Ювентус» одержал победу, уступая 1:3 к 70-й минуте матча.