Мотта после разгрома от «Фиорентины»: «Увольнение? Я не люблю простых решений»

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:3) в 29-м туре серии А.

«Уйти было бы слишком простым решением, я не люблю простые решения. Нам нужно побеждать, найти способ набирать очки, чтобы достичь цели — попасть в первую четверку. Эта игра стала продолжением прошлого матча с «Аталантой». Мы пропустили и не знали, что делать. Нам нужно прибавлять. Сегодня мы не были сильны ни в атаке, ни в защите», — сказал Мотта после игры.

После 29 туров серии А «Ювентус» набрал 52 очка и занимает пятое место. У «Болоньи», занимающей четвертую строчку, 53 очка.