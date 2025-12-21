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21 декабря 2025, 06:34

Спаллетти о победе над «Ромой»: «Ювентус» боролся до самого конца и хотел большего»

Руслан Минаев

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 16-м туре Серии А.

«Сейчас все матчи сложные. Победа и извлечение уроков из нее — это двойная победа, потому что они вселяют в тебя уверенность и дают понимание того, что ты можешь биться с кем угодно.

Мы боролись до самого конца, и даже когда пропустили поздний гол, команда хотела большего. Теперь мы продолжим работать и, надеюсь, попытаемся вернуть утраченные позиции», — цитирует тренера Football Italia.

Лучано Спаллетти.«Ливерпуль» догнал «Челси», Мбаппе повторил рекорд Роналду, «Ювентус» прогрессирует со Спаллетти

«Ювентус» набрал 29 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата Италии. У туринской команды три победы подряд во всех турнирах.

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ФК Рома
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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