Спаллетти о победе над «Ромой»: «Ювентус» боролся до самого конца и хотел большего»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 16-м туре Серии А.

«Сейчас все матчи сложные. Победа и извлечение уроков из нее — это двойная победа, потому что они вселяют в тебя уверенность и дают понимание того, что ты можешь биться с кем угодно.

Мы боролись до самого конца, и даже когда пропустили поздний гол, команда хотела большего. Теперь мы продолжим работать и, надеюсь, попытаемся вернуть утраченные позиции», — цитирует тренера Football Italia.

«Ювентус» набрал 29 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата Италии. У туринской команды три победы подряд во всех турнирах.