Тудор о ничьей с «Миланом»: «Сложный матч против сильной команды»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в 6-м туре серии А.

«Матч получился ожидаемо сложным. Нам противостояла сильная команда. Мы хотели победить, обе команды создавали моменты, и ничья — справедливый результат. Йылдыз, Консейсау и Дэвид устали — они очень много играли. Мы хотели привнести в игру больше энергии», — сказал Тудор после игры.

«Ювентус» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А, «Милан» с 13 очками — на третьей строчке.