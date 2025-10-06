Тудор о ничьей с «Миланом»: «Сложный матч против сильной команды»
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) в 6-м туре серии А.
«Матч получился ожидаемо сложным. Нам противостояла сильная команда. Мы хотели победить, обе команды создавали моменты, и ничья — справедливый результат. Йылдыз, Консейсау и Дэвид устали — они очень много играли. Мы хотели привнести в игру больше энергии», — сказал Тудор после игры.
«Ювентус» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А, «Милан» с 13 очками — на третьей строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|4 : 0
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|1 : 2
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|2 : 1
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
