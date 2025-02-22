Тренер «Удинезе» заменил нападающего за решение пробить пенальти самостоятельно

Главный тренер «Удинезе» Коста Руньяич после победы над «Лечче» (1:0) объяснил, почему заменил нападающего Лоренцо Лукку спустя 3 минуты после забитого гола.

«Товен назначен исполнителем пенальти в нашей команде. Лукка отобрал мяч у него, поэтому я и заменил его. Да, он отлично реализовал пенальти, это самое главное», — приводит Football Italia слова Руньяича.

«Удинезе» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лечче» идет на 15-й строчке — 25 очков.