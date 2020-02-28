Тренер «Торино»: «Наполи» преодолел трудности, которые у них возникли с «Барселоной»

Главный тренер «Торино» Морено Лонго в преддверии матча 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» высказался о победе неополитанцев в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Он отметил, что игроки итальянского клуба смогли преодолеть трудности, которые возникли у них по ходу встречи.

— «Наполи» преодолел трудности, которые у них возникли, — приводит пресс-служба слова Лонго. — Я видел скромную команду, которая уделяла максимум внимания к деталям. Это команда, которая начинает отражать стиль своего тренера. Следовательно, я ожидаю, что «Наполи» будет жаден до победы и хорошо преуспеет, но никто в этот момент не будет иметь больше желания покинуть стадион Сан-Паоло с очками, чем мы.

У нас было чуть больше недели, чтобы подготовиться. И нам это нужно было. Сейчас мы улучшаем общее состояние команды, а также решаем ситуацию с травмами. У нас восстановились Симоне Дзадза, Даниеле Баселли и Кристиан Ансальди, которые тренируются непрерывно. В этом плане мы хорошо использовали эту неделю.

На данный момент, «Торино» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 27 очков в 24 турах. «Наполи» располагается на 6 строчке с 36 баллами. У туринцев в запасе — одна игра.