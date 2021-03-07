Тренер «Сампдории» Раньери похвалил игроков «Кальяри»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери отметил игру футболистов «Кальяри» после матча 26-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Глядя на весь матч, ничья была правильным результатом. Проблема в том, что у нас был мяч за 20 секунд до конца игры, и мы должны были сделать что-нибудь, кроме как вернуть его. Может, ударить его на трибуны, спустить мяч, что угодно!



Странно то, что «Кальяри» находится в таком положении, учитывая, что у них есть великолепные игроки» — цитирует Раньери Sky Sport Italia.

«Сампдория» после 26 туров чемпионата Италии занимает 10-е место в турнирной таблице.