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Моуринью: «Работа журналистов намного проще, чем наша, поэтому тренеры зарабатывают намного больше, чем вы»

Моуринью резко высказался в адрес журналистов после разгрома «Ромы» от «Интера»
22:42
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Интера» (0:3) в матче 16-го тура чемпионата Италии резко высказался на пресс-конференции в адрес журналистов.

«Ваша работа (журналистов) намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — приводит слова Моуринью squawka.com.

«Рома» с 25 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 37 баллами располагается на второй строчке.

Римляне проигрывают на протяжении двух матчей подряд в чемпионате Италии.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 дек, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
0:3
Интер
Голы
Хакан Чалханоглу, 15 (0:1), Джеко, 24 (0:2), Дюмфрис, 39 (0:3)
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Манчини Кумбулла (Бове, 61 ) Кристанте Верету (Вольпато, 90+1 ) Мхитарян Шомуродов Дзаньоло
Интер
Ханданович Дюмфрис Д`Амброзио Шкриньяр Бастони (Димарко, 76) Хакан Чалханоглу (Сенси, 84) Барелла (Видаль, 59) Брозович Джеко (Весино, 76) Перишич Корреа (Санчес, 59)
Предупреждения
Роджер Ибаньес 37, Манчини 63, Дзаньоло 75  -  Барелла 47
Судьи
Белло

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

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1.85

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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