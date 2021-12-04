Моуринью: «Работа журналистов намного проще, чем наша, поэтому тренеры зарабатывают намного больше, чем вы»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Интера» (0:3) в матче 16-го тура чемпионата Италии резко высказался на пресс-конференции в адрес журналистов.
«Ваша работа (журналистов) намного проще, чем наша, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — приводит слова Моуринью squawka.com.
«Рома» с 25 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Интер» с 37 баллами располагается на второй строчке.
Римляне проигрывают на протяжении двух матчей подряд в чемпионате Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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