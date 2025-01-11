Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:19

Конте: «Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антонио Конте.
Фото Reuters

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил, что нападающий Хвича Кварацхелия хочет покинуть клуб зимой.

«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы доказать ему, что можно сделать что-то ценное. Клуб работал над продление контракта, а теперь мы вернулись в самое начало», — цитирует Конте журналист Клаудио Руссо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе 23-летнего грузина за 80 миллионов евро.

Вингер &laquo;Наполи&raquo; Хвича Кварацхелия. Хвича может покинуть «Наполи». Его хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Читайте также
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Удинезе» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

Экс-защитник «Спартака» Жиго проведет следующий сезон в «Лацио». Футболист был взят в аренду из «Марселя»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
15
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
16
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 - : -
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 - : -
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 - : -
12.01 17:00
Венеция – Интер
 - : -
12.01 20:00
Болонья – Рома
 - : -
12.01 22:45
Наполи – Верона
 - : -
13.01 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости