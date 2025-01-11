Конте: «Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил, что нападающий Хвича Кварацхелия хочет покинуть клуб зимой.
«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы доказать ему, что можно сделать что-то ценное. Клуб работал над продление контракта, а теперь мы вернулись в самое начало», — цитирует Конте журналист Клаудио Руссо.
Ранее сообщалось, что «Наполи» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе 23-летнего грузина за 80 миллионов евро.
Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|
12
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
13
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
14
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
15
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
16
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|14
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3