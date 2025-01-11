Конте: «Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил, что нападающий Хвича Кварацхелия хочет покинуть клуб зимой.

«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. У меня ушло шесть месяцев на то, чтобы доказать ему, что можно сделать что-то ценное. Клуб работал над продление контракта, а теперь мы вернулись в самое начало», — цитирует Конте журналист Клаудио Руссо.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и «ПСЖ» ведут переговоры о переходе 23-летнего грузина за 80 миллионов евро.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.