09:34 | Футбол — Италия

Тренер "Милана": "Надеюсь, Гаттузо не дисквалифицируют на миланское дерби"

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Тренер "Милана" Луиджи Риччио - о матче с "Кьево" (2:1) в 27-м туре чемпионата Италии.

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо был удален в этой игре после конфликта с игроком "Кьево" Риккардо Меджорини.

- Мы все надеемся, что он не будет дисквалифицирован на дерби, - цитирует Риччио Football Italia. - Это был просто эпизод игры, после матча они уладили все противоречия. Что касается самой игры, то мы знали, что будет сложно. Не будем забывать, что "Интер" и "Лацио" сыграли здесь вничью. Мы контролировали игру, затем после гола "Кьево" возник небольшой беспорядок, но затем Кшиштоф Пентек забил победный мяч и решил все вопросы.

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Кьево - Милан

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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