Сарри после 4:4 с «Интером»: «У «Аталанты» все еще есть большая слабость — хрупкость в обороне»

Главный тренер «Аталанты» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Интером» (4:4) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Эта команда начинает обретать сильные стороны, и первая из них — характер, потому что это не первый раз, когда команда отыгрывается, к тому же в последнее время мы забиваем больше. К сожалению, у нас все еще есть большая слабость — оборонительная хрупкость, из-за которой мы пропускаем слишком много. Но я вижу прогресс.

У нас было много травм, из-за которых мы ни разу не смогли начать матч одним и тем же составом защитников. К тому же плотный календарь — у нас нет времени на тренировках отрабатывать оборонительные перемещения.

Нельзя забывать, что это был состав, привыкший обороняться совершенно иначе. Я вижу здесь не одну проблему, а совокупность обстоятельств, которые усложняют нам жизнь.

Если «Аталанта» хочет кого-то, кто велит своим защитникам играть персонально, пусть наймут кого-то другого. Я никогда этим не занимался и, честно говоря, абсолютно не намерен заниматься в будущем», — цитирует итальянца DAZN.

«Аталанта» (15 очков после 12 игр) занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии.