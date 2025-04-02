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2 апреля, 12:20

Тренер «Марселя» Де Дзерби может сменить Консейсау в «Милане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 45-летний итальянец является фаворитом на случай увольнения нынешнего главного тренера команды Сержиу Консейсау. Де Дзерби тренирует «Марсель» с лета 2024 года. До этого он работал в «Брайтоне», «Шахтере», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».

Также в клубе рассматривают кандидатуры Антонио Конте («Наполи») и Массимиллиано Аллегри, который уже работал в «Милане».

После 30 туров «Милан» с 47 очками занимает девятое место в турнирной таблице итальянской серии А.

Футбол
ФК Марсель
ФК Милан
Роберто Де Дзерби
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1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
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 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
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