Сарри звонил Буффону, чтобы обсудить возможный трансфер вратаря «Аталанты» Карнезекки

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри звонил вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону, чтобы обсудить потенциального новичка римского клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messagero.

По информации источника, Сарри звонил Буффону, с которым работал в «Ювентусе», чтобы узнать его мнение о вратаре «Аталанты» Марко Карнезекки.

Напомним, что в нынешнем сезоне 21-летний итальянец играет за «Кремонезе» на правах аренды.

Отмечается, что «Лацио» ищет нового вратаря из-за возможного ухода Томаса Стракоши во время летнего трансферного окна. Помимо Карнезекки внимание римского клуба привлекли Кепа Аррисабалага из «Челси» и Пьерлуиджи Голлини из «Тоттенхэма».