Индзаги о ничьей с «Наполи»: «Во втором тайме «Интер» доминировал»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в 12-м туре серии А.

«Я поздравил команду, если кто-то и должен был победить, то это мы. Во втором тайме «Интер» доминировал. Мы пропустили в ситуации со стандартом, где должны были сыграть лучше, но мы не растерялись и не позволили «Наполи» практически ничего», — сказал тренер после игры.

«Наполи» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Интер» занимает 4-е место — 25 очков.