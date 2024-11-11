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Индзаги о ничьей с «Наполи»: «Во втором тайме «Интер» доминировал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в 12-м туре серии А.

«Я поздравил команду, если кто-то и должен был победить, то это мы. Во втором тайме «Интер» доминировал. Мы пропустили в ситуации со стандартом, где должны были сыграть лучше, но мы не растерялись и не позволили «Наполи» практически ничего», — сказал тренер после игры.

«Наполи» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Интер» занимает 4-е место — 25 очков.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Симоне Индзаги
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«Интер» и «Наполи» сыграли вничью, Чалханоглу не забил пенальти
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2
 Интер 12 7 4 1 26-14 25
3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
5
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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7.11 22:45
Дженоа – Комо
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8.11 22:45
Лечче – Эмполи
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9.11 17:00
Венеция – Парма
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9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 2 : 1
10.11 17:00
Рома – Болонья
 2 : 3
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 3 : 1
10.11 20:00
Монца – Лацио
 0 : 1
10.11 22:45
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Ювентус

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И К Ж
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Верона

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