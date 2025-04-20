Индзаги о победном голе «Болоньи»: «Аут выполнили на 12 метров дальше нужного места»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победный гол «Болоньи» (0:1) в матче 33-го тура серии А.

На 90+4-й минуте гол боковыми ножницами забил форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини.

«Было недоумение из-за того последнего аута, которое был выполнен на 12-13 метров дальше от нужного места. Это просто объективный факт. При этом мы все равно могли бы справиться лучше в той ситуации, ведь у нас двое пошли прыгать за этим мячом, а так быть не должно — должен кто-то один.

Есть разочарование, мы потратили много энергии, и обидно проигрывать вот так. Мяч просто не должен был дойти до Орсолини», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» с 71 очком располагается на первом месте в таблице серии А. «Наполи» (71), занимающий вторую строчку, отстает по дополнительным показателям. «Болонья» с 60 очками — на 4-м месте.