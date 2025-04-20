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Индзаги о победном голе «Болоньи»: «Аут выполнили на 12 метров дальше нужного места»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победный гол «Болоньи» (0:1) в матче 33-го тура серии А.

На 90+4-й минуте гол боковыми ножницами забил форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини.

«Было недоумение из-за того последнего аута, которое был выполнен на 12-13 метров дальше от нужного места. Это просто объективный факт. При этом мы все равно могли бы справиться лучше в той ситуации, ведь у нас двое пошли прыгать за этим мячом, а так быть не должно — должен кто-то один.

Есть разочарование, мы потратили много энергии, и обидно проигрывать вот так. Мяч просто не должен был дойти до Орсолини», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Интер» с 71 очком располагается на первом месте в таблице серии А. «Наполи» (71), занимающий вторую строчку, отстает по дополнительным показателям. «Болонья» с 60 очками — на 4-м месте.

ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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«Интер» проиграл «Болонье», Орсолини забил ножницами на 90+4-й минуте
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
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 Милан 32 14 9 9 51-37 51
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 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
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