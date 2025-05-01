Футбол
1 мая, 20:53

Чалханоглу и Индзаги будут дисквалифицированы из-за дела о связях ультрас с криминалом

Руслан Минаев

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и хавбек Хакан Чалханоглу будут дисквалифицированы на один матч из-за дела ультрас, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источникам, санкции также будут применены к «Интеру», который должен будет выплатить 70 тысяч евро и «Милану», оштрафованному на 30 тысяч евро.

Ранее в сентябре 2024 года правоохранительные органы арестовали 19 человек из-за подозрений в вымогательстве. Среди задержанных были фанаты «Милана» и «Интера».

В октябре следствие подтвердило, что Чалханоглу и Индзаги контактировали с одним из арестованных по вопросам распределения билетов на финал Лиги чемпионов-2023 против «Манчестер Сити» (0:1).

Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
