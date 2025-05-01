Чалханоглу и Индзаги будут дисквалифицированы из-за дела о связях ультрас с криминалом
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и хавбек Хакан Чалханоглу будут дисквалифицированы на один матч из-за дела ультрас, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источникам, санкции также будут применены к «Интеру», который должен будет выплатить 70 тысяч евро и «Милану», оштрафованному на 30 тысяч евро.
Ранее в сентябре 2024 года правоохранительные органы арестовали 19 человек из-за подозрений в вымогательстве. Среди задержанных были фанаты «Милана» и «Интера».
В октябре следствие подтвердило, что Чалханоглу и Индзаги контактировали с одним из арестованных по вопросам распределения билетов на финал Лиги чемпионов-2023 против «Манчестер Сити» (0:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
Новости