Тренер «Гэлакси» предполагает, что Ибрагимович перейдет в «Наполи» или «Милан»

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Скелотто считает, что Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Италии. Накануне 38-летний швед объявил об уходе из «Гэлакси», где выступал последние два сезона. Интерес к нему проявляет ряд европейских клубов, включая «Милан» или «Наполи».

— Не знаю, что Ибрагимович будет делать сейчас, — цитирует Daily Mirror Скелотто. — Он великолепный игрок, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он завершит карьеру в «Наполи» или «Милане». Не знаю, куда он перейдет, но он хочет и заслуживает завершить карьеру в Италии.

Он очень хорошо знаком с Анчелотти, у Златана есть все характеристики, которые нужны «Наполи».