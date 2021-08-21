Тренер «Фиорентины»: «Влахович хочет остаться, а клуб хочет его сохранить»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением о будущем форварда Душана Влаховича в клубе.

«Он хочет остаться, а клуб хочет его сохранить. Я часто общаюсь с Влаховичем, и на данный момент он на 100 процентов с «Фиорентиной». Я уверен, что он будет здесь и дальше. С ним н ет никаких проблем, потому что парень полностью сконцентрирован на игре», — сказал Итальяно на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего серба претендуют «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне партнер россиянина Александра Кокорина по «Фиорентине» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.