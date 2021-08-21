Тренер «Фиорентины»: «Влахович хочет остаться, а клуб хочет его сохранить»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением о будущем форварда Душана Влаховича в клубе.
«Он хочет остаться, а клуб хочет его сохранить. Я часто общаюсь с Влаховичем, и на данный момент он на 100 процентов с «Фиорентиной». Я уверен, что он будет здесь и дальше. С ним нет никаких проблем, потому что парень полностью сконцентрирован на игре», — сказал Итальяно на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что на 21-летнего серба претендуют «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне партнер россиянина Александра Кокорина по «Фиорентине» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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