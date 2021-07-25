Тренер «Фиорентины» рассказал о перспективах Кокорина в команде
18:45
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал, что он думает о перспективах нападающего Александра Кокорина.
«Для меня Саша основной нападающий, у него есть качества для этого, — цитирует специалиста Firenze Viola. — Но ему нужно постепенно продолжать прогрессировать, хорошо атаковать, в том числе из глубины, и знать, как играть в штрафной площадке. Кроме того, нападающий должен играть как нападающий, то есть завершать то, что создала команда».
30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.
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