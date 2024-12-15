Тренер «Фиорентины» Палладино пропускает матч с «Болоньей» из-за смерти матери

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино пропускает матч с «Болоньей» в 16-м туре итальянской серии А из-за смерти матери.

Матч стартовал в 17.00 по московскому времени.

«Фиорентина» поддерживает Раффаэле и выражают искренние соболезнования в связи с кончиной его матери Розы», — говорится в сообщении клуба.

40-летний итальянец возглавляет флорентийцев с лета этого года. После 14 матчей «Фиорентина» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице серии А.