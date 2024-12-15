Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:04

Тренер «Фиорентины» Палладино пропускает матч с «Болоньей» из-за смерти матери

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино пропускает матч с «Болоньей» в 16-м туре итальянской серии А из-за смерти матери.

Матч стартовал в 17.00 по московскому времени.

«Фиорентина» поддерживает Раффаэле и выражают искренние соболезнования в связи с кончиной его матери Розы», — говорится в сообщении клуба.

40-летний итальянец возглавляет флорентийцев с лета этого года. После 14 матчей «Фиорентина» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице серии А.

Футбол
ФК Болонья
ФК Фиорентина
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лечче» победил «Монцу» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
13
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
14
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
15
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
16
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
18
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.12 22:45
Эмполи – Торино
 0 : 1
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 0 : 1
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 1 : 3
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 2 : 2
15.12 14:30
Лечче – Монца
 2 : 1
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
15.12 17:00
Парма – Верона
 - : -
15.12 20:00
Комо – Рома
 - : -
15.12 22:45
Милан – Дженоа
 - : -
16.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 10
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 14 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости