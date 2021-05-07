Тренер «Фиорентины»: «Кокорину нужно вернуть лучшие кондиции»
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини не назвал сроков возвращения на поле российского нападающего Александра Кокорина. По словам итальянского специалиста, форварду еще нужно время, чтобы вернуть хорошие кондиции.
— Вернется ли на поле Кастровилли или Кокорин? Возможно, первый из них. Кокорин вернулся после довольно проблематичного периода в связи с травмами. Он тренируется лишь несколько дней, и ему еще нужно вернуть свои лучшие кондиции, — цитирует Якини firenzeviola.it.
30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. В текущем сезоне нападающий провел 3 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
8 мая «фиалки» проведут дома матч 35-го тура серии А против «Лацио».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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