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Тренер «Фиорентины»: «Кокорину нужно вернуть лучшие кондиции»

15:53
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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини не назвал сроков возвращения на поле российского нападающего Александра Кокорина. По словам итальянского специалиста, форварду еще нужно время, чтобы вернуть хорошие кондиции.

— Вернется ли на поле Кастровилли или Кокорин? Возможно, первый из них. Кокорин вернулся после довольно проблематичного периода в связи с травмами. Он тренируется лишь несколько дней, и ему еще нужно вернуть свои лучшие кондиции, — цитирует Якини firenzeviola.it.

30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. В текущем сезоне нападающий провел 3 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

8 мая «фиалки» проведут дома матч 35-го тура серии А против «Лацио».

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