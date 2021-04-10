Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть первым форвардом команды»
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказал свое мнение по поводу российского нападающего Александра Кокорина.
«Пока что я так и не видел его на поле, потому что он восстанавливается после травмы, — цитирует Якини violanews.com. — Надеюсь, что в скором времени увижу его. Он определенно игрок с качествами. Думаю, у него есть характеристики, чтобы быть как первым форвардом команды, так и помогать Влаховичу».
Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
«Фиорентина» после 29 матчей занимает 14-е место в серии А, имея в активе 30 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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