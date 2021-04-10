Тренер «Фиорентины»: «Кокорин может быть первым форвардом команды»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказал свое мнение по поводу российского нападающего Александра Кокорина.

«Пока что я так и не видел его на поле, потому что он восстанавливается после травмы, — цитирует Якини violanews.com. — Надеюсь, что в скором времени увижу его. Он определенно игрок с качествами. Думаю, у него есть характеристики, чтобы быть как первым форвардом команды, так и помогать Влаховичу».

Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.

«Фиорентина» после 29 матчей занимает 14-е место в серии А, имея в активе 30 очков.