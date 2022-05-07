Главный тренер «Дженоа» Александр Блессин прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» Доменико Кришито принес победу команде, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Очень сложно описать чувства. Начали мы не очень хорошо, первые 20 минут слишком глубоко опускались, но нам нужно было, чтобы игроки поверили. Мы внесли изменения.

После трех минут после начала второго тайма пропускаешь гол и думаешь: «О, черт. мы сделали ошибку». В этот момент появляются настоящие проблемы, но игроки верят в то, как мы играем, и показали отличный характер. Последние 15 минут были действительно невероятными. Выиграв этот матч, нельзя сказать, что победа незаслуженная. Мы попробовали все, показали действительно отличный менталитет», — сказал Блессин Sky Sport Italia.

«Дженоа» с 28 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.