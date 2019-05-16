Тренер "Аталанты" возмущен судейством в финале Кубка Италии

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу судейства в финальном матче Кубка Италии с "Лацио" (0:2). Итальянский специалист возмутился, что судьи не отреагировали на эпизод в середине первого тайма, когда защитник римлян Баштутш сыграл рукой.

– Мы принимаем поражение, у "Лацио" очень хорошая команда, игра была равной, но этот инцидент неприемлем, – приводит Football Italia слова Гасперини. – Это очень серьезно. Это неоправданно, неприемлемо. Я не был зол до того, как посмотрел этот повтор, так как со скамейки я абсолютно этого не видел. Может быть, мы не выиграли бы и в случае назначения пенальти, но это очень ужасно. Исход встречи решался в конце, и этот пенальти, не говоря о Баштуше, который уже висел на карточке, изменил бы ход матча.

Это шокирующий инцидент, позор делать это с "Аталантой". Мы должны использовать ВАР только тогда, когда это удобно? Это пенальти и красная карточка. Это позор! Объясните мне, почему это произошло? Единственное возможное оправдание – у них отключили свет, и они не увидели этот момент. Или они просто закрыли глаза.

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