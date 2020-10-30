Тренер «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус. Команда ждет результатов проверки
Как стало известно «СЭ», положительный тест на коронавирус в «Аталанте» стал один из тренеров клуба. Вчера, в четверг, специалист сдал положительный тест, сейчас в клубе ждут результат повторного теста.
Вся команда также пройдет проверку на коронавирус. Сегодня футболисты вылетят в Кротоне на матч 6-го тура серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сыграть в этой встрече, если у клуба не возникнет проблем с вирусом.
Матч «Кротоне» — «Аталанта» состоится 31 октября в 17.00 по московскому времени.
Источник: в «Аталанте» зафиксирован один случай коронавируса
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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