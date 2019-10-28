Травма Пьянича оказалась несерьезной

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич получил травму в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:1). Игрок был вынужден покинуть поле в середине второго тайма, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако Пьянич позже заявил, что проблема не является серьезной. Вскоре он сможет вернуться на поле.

29-летний Пьянич в текущем сезоне провел за «Юве» 12 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

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