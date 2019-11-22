Трансфер Жиру в «Интер» может сорваться

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может перейти в «Интер». Сам футболист готов переехать в Италию, а лондонский клуб — отпустить его, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако сделка может сорваться. «Интер» не готов платить Жиру зарплату в 8 миллионов евро в год, а также подписывать 33-летнего игрока больше, чем на один сезон. Жиру пока не собирается идти на уступки по контракту.

Нападающий в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

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