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Трансфер Ауара в «Ювентус» сорвался из-за отказа Бернардески перейти в «Лион»

08:31
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар мог перейти в «Ювентус», сообщает France Football.

22-летний француз этим летом был близок к переходу в туринский клуб, который достиг договоренности по трансферу с игроком. «Ювентус» предложил 50 миллионов евро плюс аренду хавбека Федерико Бернардески на один сезон, однако итальянец отказался переезжать во Францию, из-за чего переход Ауара сорвался.

В минувшем сезоне Ауар провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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