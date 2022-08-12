«Трабзонспор» сделал предложение «Роме» по аренде Шомуродова
«Трабзонспор» сделал предложение по аренде нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает RomaPress.
По информации источника, турецкий клуб хочет арендовать 27-летнего узбека за 1 миллион евро.
Отмечается, что итальянский клуб вряд ли согласится отдавать нападающего в аренду без права выкупа.
В прошедшем сезоне Шомуродов забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
|0
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|
8
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|0
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|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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