«Трабзонспор» сделал предложение «Роме» по аренде Шомуродова

«Трабзонспор» сделал предложение по аренде нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает RomaPress.

По информации источника, турецкий клуб хочет арендовать 27-летнего узбека за 1 миллион евро.

Отмечается, что итальянский клуб вряд ли согласится отдавать нападающего в аренду без права выкупа.

В прошедшем сезоне Шомуродов забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.