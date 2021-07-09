«Трабзонспор» готов побороться с ЦСКА за Далберта

«Трабзонспор» интересуется защитником «Интера» Далбертом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.