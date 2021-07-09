«Трабзонспор» готов побороться с ЦСКА за Далберта
14:15
«Трабзонспор» интересуется защитником «Интера» Далбертом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.
В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
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