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«Трабзонспор» готов побороться с ЦСКА за Далберта

14:15
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«Трабзонспор» интересуется защитником «Интера» Далбертом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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