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Трабукки считает, что шанс на возвращение Шомуродова в «Рому» минимальны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал аренду нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в «Специю».

«Шомуродов будет очень востребован в «Специи». Думаю, что там в нападении нет футболиста его уровня. Что сделать Шомуродову, чтобы «Специя» его выкупила? Повторить то, что он в свое время показал в «Дженоа». Само собой, как можно больше забить. Но даже когда Шомуродов не забивал в «Дженоа», он приносил очень большую пользу. За определенную цену «Специя» может его выкупить. Понятно, что даже не близко к той сумме, что «Рома» заплатила «Дженоа». Думаю, что около той суммы, которую «Дженоа» заплатил, когда купил Шомуродова в России. Он стоит этих денег. И у «Специи» однозначно они есть. Исключено ли его возвращение в Рому? В футболе, наверное, ничего нельзя исключать. Если будет другой тренер, а Шомуродов будет играть так, как никогда еще не играл, то все может быть. Но шансы минимальные», — приводит слова Трабукки «РБ Спорт».

27-летний узбекский футболист перешел в «Рому» из «Дженоа» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и забил один мяч. Последний раз Жозе Моуринью выпустил его на поле в официальной игре 9 ноября. Контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marko-trabukki-spetsiya-mozhet-vy-kupit-shomurodova-shansy-na-vozvrashhenie-v-romu-minimal-ny/
Элдор Шомуродов
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