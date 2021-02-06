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Товен заинтересован в переходе в «Милан»

14:58
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Нападающий «Марселя» Флориан Товен близок к переходу в «Милан», сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний француз заинтересован в переходе в итальянскую команду. Контракт футболиста с «Марселем» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Товен провел 28 матчей за «Марсель», на его счету 7 голов и 9 результативных передач. 5 февраля сообщалось, что «Милан» намерен подписать игрока в качестве свободного агента в летнее трансферное окно.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/165971/thauvin-has-milan-preference

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