Товен заинтересован в переходе в «Милан»

Нападающий «Марселя» Флориан Товен близок к переходу в «Милан», сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний француз заинтересован в переходе в итальянскую команду. Контракт футболиста с «Марселем» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Товен провел 28 матчей за «Марсель», на его счету 7 голов и 9 результативных передач. 5 февраля сообщалось, что «Милан» намерен подписать игрока в качестве свободного агента в летнее трансферное окно.