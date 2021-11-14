Тотти заступился за Моуринью на фоне неудачных результатов «Ромы»
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти заступился за нынешнего главного тренера римлян Жозе Моуринью.
«Если мы будем говорить, что проблема в Моуринью, то мы будем неправы. Дело не в нем. Все нынешние тренеры чемпионата Италии вместе не выиграли столько, сколько выиграл Моуринью. «Рома» должна положиться на Жозе. Он — отличный тренер, мотиватор, менеджер. Он знает, как работать с командой, что делать и что говорить. Мы должны довериться ему», — приводит Football Italia слова Тотти.
Моуринью возглавил «Рому» летом 2021 года. Команда занимает 6-е место в чемпионате Италии с 19 очками в 12 матчах. В последних 10 матчах во всех турнирах римляне одержали 3 победы, потерпели 5 поражений и дважды сыграли вничью.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/totti-mourinho-is-not-the-problem-at-roma/
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