Тотти включен в Зал славы итальянского футбола

Экс-капитан и полузащитник "Ромы" Франческо Тотти на торжественной церемонии в Флоренции был включен в Зал славы итальянского футбола, информирует официальный сайт римлян.

– Невероятный день! Хочу поблагодарить всех, кто удостоил меня такой чести. Думаю, что решающую роль сыграл чемпионат мира в 2006 году. Спасибо! – приводит слова Тотти пресс-служба "Ромы".

42-летний Тотти становился чемпионом Италии, девять раз завоевывал серебряные медали серии А. На его счету два Кубка и два Суперкубка Италии. Провел 59 матчей в составе сборной Италии и забил 9 голов. Стал чемпионом мира в 2006 году.

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