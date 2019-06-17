Тотти рассказал, почему решил уйти из "Ромы"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти заявил, что решил уйти с поста директора римлян из-за того, что руководство не прислушивалось к его мнению. Сегодня, 17 июня, экс-спортсмен провел специальную пресс-конференцию.

- "Рома" очень важна для меня. Мне грустно видеть то, что сейчас происходит в клубе, - приводит слова Тотти Football Italia. - Меня раздражает происходящее, ведь любовь фанатов к "Роме" бесконечна.

Почему я решил уйти? Многие вещи заставили меня задуматься об этом. Мне не разрешали участвовать в делах клуба, я посетил только 10 встреч с руководством за два года. Мне всегда звонили в последнюю минуту, будто не хотели видеть меня на собраниях. Через некоторое время это начало давить на меня.

Меня не уважали как человека. Я пытался что-то привнести в этот клуб, но обратной связи не было.

Напомним, в "Роме" Тотти провел всю карьеру профессионального футболиста (1992−2017), дебютировав за юношескую команду в 1989 году. В составе "волков" он стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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