Тотти рассказал, как относится к переходу Дзаньоло в «Ювентус»

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти оценил возможность перехода полузащитника римлян Николо Дзаньоло в «Ювентус».

«Если он перейдет в другой клуб, ничего страшного не случится для «Ромы». На его место клуб сможет найти хорошую замену», — цитирует Тотти Football-Italia.

Дзаньоло в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

В составе «Ромы» футболист играет с 2018 года. Всего за команду он провел 111 поединков во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами.