Тотти рассказал, как относится к переходу Дзаньоло в «Ювентус»
Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти оценил возможность перехода полузащитника римлян Николо Дзаньоло в «Ювентус».
«Если он перейдет в другой клуб, ничего страшного не случится для «Ромы». На его место клуб сможет найти хорошую замену», — цитирует Тотти Football-Italia.
Дзаньоло в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.
В составе «Ромы» футболист играет с 2018 года. Всего за команду он провел 111 поединков во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами.
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|Ювентус
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12
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|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0-0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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