Тотти призывает ввести правила, ограничивающие проявление расизма в футболе

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти считает необходимым ввести конкретные правила по ограничению расизма в футболе.

— Я 30 лет в футболе и всегда говорю то же самое, — цитирует Marca Тотти. — Либо есть очень конкретные правила, либо не будет никаких изменений, и вы не сможете поймать тех безумцев, которые всегда делают одно и то же.

? Totti sobre el racismo: «Llevo 30 a?os en el f?tbol y siempre digo lo mismo. O hay reglas muy espec?ficas o no habr? cambios y no se podr? atrapar a esos demente» https://t.co/DWHCySSJJH — MARCA (@marca) September 17, 2019

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