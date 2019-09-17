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Тотти призывает ввести правила, ограничивающие проявление расизма в футболе

15:12
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Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти считает необходимым ввести конкретные правила по ограничению расизма в футболе.

— Я 30 лет в футболе и всегда говорю то же самое, — цитирует Marca Тотти. — Либо есть очень конкретные правила, либо не будет никаких изменений, и вы не сможете поймать тех безумцев, которые всегда делают одно и то же.

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