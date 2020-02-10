Тотти открыл скаутинговое агентство

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти после завершения футбольной карьеры решил заняться скаутской деятельностью.

Итальянец основал два агенства в Риме, которые будут заниматься поиском талантов, представлением их услуг, а также консультированием клубов и самих игроков.

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due societ? di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

Тотти покинул«Рому» летом 2019 года, отказавшись стать техническим директором клуба.