Тотти назвал условие, при котором вернется в "Рому"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти объявил об уходе с поста технического директора римлян сегодня, 17 июня. Он заявил, что вернется в случае, если клуб сменит владельца.

- Я вернусь в Рим, если у клуба будет новый владелец, - приводит слова Тотти Football Italia. - Если он поверит в меня, это будет очень здорово. Для меня оставить "Рому" - все равно, что умереть. За эти годы многие говорили, что я был обузой для клуба. Но я просто хотел помочь.

Напомним, в "Роме" Тотти провел всю карьеру профессионального футболиста (1992−2017), дебютировав за юношескую команду в 1989 году. В составе "волков" он стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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