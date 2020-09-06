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Тотти может вернуться в «Рому» после смены руководства

18:28

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти может получить должность в родном клубе, сообщает Calciomercato. Новый владелец римлян Дэн Фридкин может предложить ему должность технического директора с будущим переходом на позицию вице-президента.

Отмечается, что Тотти провел несколько встреч с исполнительным директором Гвидо Фиенгой, а на следующей неделе прилетит в Италию и встретится с самим Фридкином.

Новый совет директоров будет официально утвержден в конце сентября — начале октября.

Тотти провел в «Роме» всю карьеру футболиста, а после завершения выступлений в 2017 году получил должность ассистента спортивного директора. Однако в 2019 году он ушел в отставку после критики президента клуба Джима Паллотты.

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