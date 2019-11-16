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Тотти может стать спортивным агентом

07:34
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти летал в Лондон на прошлых выходных, чтобы встретиться с основателем Stellar Group. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 43-летний итальянец может стать спортивным агентом.

17 июня 2019 года Тотти покинул римский клуб, в котором проработал два года спортивным директором после завершения карьеры футболиста.

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