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Тотти: «Моуринью поразил меня своей способностью мгновенно войти в гармонию с «Ромой»

17:25
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Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти отметил работу главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Мы все еще в открытом море. «Рома» и «Наполи» отлично играют, намного лучше, чем в прошлом сезоне. Новость о том, что Моуринью выбрал «Рому» — прекрасна. Он гибкий тренер, который обладает харизмой. Он много выиграл. Он, несомненно, отличный персонаж и мотиватор для команды. Он поразил меня своей способностью мгновенно войти в гармонию с клубом», — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

Португальский специалист возглавил «Рому» в июне 2021 года. Контракт с римлянами рассчитан до лета 2024 года. После 3-х туров серии А «Рома» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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