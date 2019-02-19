Тотти, Дзанетти и Аллегри будут введены в Зал славы итальянского футбола

Стало известно, кто попадет в Зал славы итальянского футбола по итогам 2018 года.

Как сообщает Football Italia, в Зал славы среди итальянских игроков будет введен легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти, среди легионеров - легенда "Интера" Хавьер Дзанетти. Среди итальянских тренеров этой чести удостоен Массимилиано Аллегри, возглавляющий "Ювентус".

Также среди функционеров в зал славы попал бывший владелец "Бари" Антонио Маттарезе. Другие категории выглядят так - судьи: Никола Риццоли, ветераны: Джанкарло Антониони, футболистки: Милена Бертолини, In memoriam (номинация для тех, кто будет введен в Зал славы посмертно): Джипо Виани, Амедео Амадеи, специальный приз: Джанни Брера.

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