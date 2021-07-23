«Тоттенхэм» ведет переговоры по трансферу защитника «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро может продолжить свою карьеру в АПЛ. В услугах футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который уже начал переговоры с итальянской стороной, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сделка оценивается в 55 миллионов евро, в эту сумму уже включены всяческие бонусы.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 23-летний аргентинец провел 31 матч и забил в них два гола.