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«Тоттенхэм» и «Фиорентина» обсуждают трансфер Влаховича

Влахович может перейти в «Тоттенхэм»
12:49
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«Фиорентина» и «Тоттенхэм» встретились в Лондоне по поводу трансфера нападающего итальянского клуба Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, президент «Фиорентины» Рокко Комиссо ранее рассказал, что 21-летний серб не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2022 года. Этой зимой клуб намерен расстаться с футболистом, чтобы летом он не ушел бесплатно.

«Фиорентина» отпустит игрока за 60 миллионов евро. В 88 матчах серии А Влахович забил 35 голов.

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Галина Глазко все материалы автора

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