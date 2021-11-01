«Тоттенхэм» и «Фиорентина» обсуждают трансфер Влаховича

«Фиорентина» и «Тоттенхэм» встретились в Лондоне по поводу трансфера нападающего итальянского клуба Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, президент «Фиорентины» Рокко Комиссо ранее рассказал, что 21-летний серб не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2022 года. Этой зимой клуб намерен расстаться с футболистом, чтобы летом он не ушел бесплатно.

«Фиорентина» отпустит игрока за 60 миллионов евро. В 88 матчах серии А Влахович забил 35 голов.