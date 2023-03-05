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Сегодня, 17:19

«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» намерен выкупить вингера Деяна Кулушевски у «Ювентуса». Руководство лондонцев довольно выступлениями игрока, сообщает Football Insider.

По данным источника, «шпоры» по окончании сезона купят футболиста у туринцев за 34 миллиона евро, если он отыграет в АПЛ не менее 45 минут в 20 матчах.

В сезоне 2022/23 22-летний швед провел за «Тоттенхэм» 24 матча, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Клуб на текущий момент занимает четвертое место в таблице АПЛ.

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
10
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
11
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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