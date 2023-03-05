«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» намерен выкупить вингера Деяна Кулушевски у «Ювентуса». Руководство лондонцев довольно выступлениями игрока, сообщает Football Insider.

По данным источника, «шпоры» по окончании сезона купят футболиста у туринцев за 34 миллиона евро, если он отыграет в АПЛ не менее 45 минут в 20 матчах.

В сезоне 2022/23 22-летний швед провел за «Тоттенхэм» 24 матча, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Клуб на текущий момент занимает четвертое место в таблице АПЛ.