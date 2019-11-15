Торрейра зимой может перейти в «Наполи»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в январе может перейти в «Наполи», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство «Наполи» планирует провести изменения в команде после неудачного начала сезона. В частности, неаполитанцы хотят заменить Торрейрой полузащитника Аллана.

Также 23-летним уругвайцем интересуется «Милан».

Торрейра выступает за «Арсенал» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету гол в 9 матчах АПЛ и 4 игры в Лиге Европы.

Ранее хавбек уже выступал в Италии за «Пескару» и «Сампдорию».