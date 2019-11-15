Торрейра зимой может перейти в «Наполи»
13:06
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра в январе может перейти в «Наполи», сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, руководство «Наполи» планирует провести изменения в команде после неудачного начала сезона. В частности, неаполитанцы хотят заменить Торрейрой полузащитника Аллана.
Также 23-летним уругвайцем интересуется «Милан».
Торрейра выступает за «Арсенал» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету гол в 9 матчах АПЛ и 4 игры в Лиге Европы.
Ранее хавбек уже выступал в Италии за «Пескару» и «Сампдорию».
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