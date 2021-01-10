Торрейра близок к переходу в «Фиорентину»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к расторжению аренды с «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 24-летний уругваец проведет вторую половину сезона-2020/21 в «Фиорентине». Сообщается, что «канониры» намерены отозвать игрока из мадридского клуба, чтобы отправить его в Италию.

В сезоне-2020/21 Торрейра провел 12 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.