Торрейра близок к переходу в «Фиорентину»
10:14
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к расторжению аренды с «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 24-летний уругваец проведет вторую половину сезона-2020/21 в «Фиорентине». Сообщается, что «канониры» намерены отозвать игрока из мадридского клуба, чтобы отправить его в Италию.
В сезоне-2020/21 Торрейра провел 12 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю