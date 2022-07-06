«Торонто» предложил Бернардески контракт на 4 года

Полузащитник Федерико Бернардески получил предложений от «Торонто». Клуб из МЛС готов заключить с 28-летним итальянцем контракт на четыре года, сообщает журналист Николо Скира.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, футболист покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах.

Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, — защитником Доменико Кришито и нападающим Лоренцо Инсинье.