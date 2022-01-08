«Торонто» объявил о подписании контракта с Инсинье
Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье подписал четырехлетний контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба канадского клуба.
30-летний итальянец присоединится к «Торонто» после истечения контракта с «Наполи» в конце сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Инсинье забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за «Наполи». Летом 2021 года он стал чемпион Европы в составе итальянской сборной.
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